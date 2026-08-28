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Halk TV Magazin Adnan Şenses’in eşi yıllar sonra ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu ve Serenay Sarıkaya'yı seçti

Adnan Şenses’in eşi yıllar sonra ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu ve Serenay Sarıkaya'yı seçti

Adnan Şenses’in eşi Lale Şenses, yıllar sonra ortaya çıktı. Şenses, eşinin hayatını konu olacak bir film çekilmesi durumunda Kenan İmirzalıoğlu ve Serenay Sarıkaya'yı seçtiğini söyledi.

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Adnan Şenses’in eşi yıllar sonra ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu ve Serenay Sarıkaya'yı seçti

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Adnan Şenses’in eşi Lale Şenses, eşinin vefatından yıllar sonra ilk kez objektiflere yansıdı. Kuşadası’na yerleşerek gözlerden uzak bir hayat sürdüren Şenses, merhum sanatçının hayatını konu alacak olası sinema filmiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adnan Şenses’i 25 Aralık 2013’te kaybeden Lale Şenses, eşinin ölümünün ardından kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Yıllar sonra görüntülenen Şenses, Kuşadası’nda sakin bir hayat yaşadığını söyledi.

Adnan Şenses’in eşi yıllar sonra ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu ve Serenay Sarıkaya'yı seçti - Resim : 1

Şenses, merhum eşinin hayatının sinemaya aktarılması ihtimali hakkında da görüşlerini paylaştı.

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GÖNLÜNDEKİ İSİM KENAN İMİRZALIOĞLU

Habertürk'ün haberine göre, Adnan Şenses’i beyazperdede kimin canlandırmasını istediği sorulan Lale Şenses, tercihini ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’ndan yana kullandı.

Adnan Şenses’in eşi yıllar sonra ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu ve Serenay Sarıkaya'yı seçti - Resim : 3

Şenses, kendisini hangi oyuncunun canlandırmasını istediği sorulduğunda ise Serenay Sarıkaya ismini duyunca bu fikre sıcak baktığını belirtti.

“Adnan’ı Kenan Bey, beni de Serenay Hanım oynasın. Çok güzel olur” diyen Lale Şenses, böylece olası film için hayalindeki oyuncu kadrosunu da açıklamış oldu.

Adnan Şenses’in eşi yıllar sonra ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu ve Serenay Sarıkaya'yı seçti - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kenan İmirzalıoğlu Serenay Sarıkaya Film
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