1.2 milyar liralık miras iddiaları gündem olmuştu: Muazzez Abacı'nın kızı aylar sonra sessizliğini bozdu

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Abacı'nın vefatının ardından gündeme gelen miras iddiaları uzun süre magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Sanatçının hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık 8 ay geçerken, kızı Saba Abacı sessizliğini bozarak açıklamalarda bulundu.

12 Kasım 2025'te, kızı Saba Abacı ve torununu ziyaret etmek için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını yitiren Muazzez Abacı'nın ardından, kamuoyunda Saba Abacı'ya 1.2 milyar liralık bir miras kaldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Saba Abacı, annesinin ölümünden 8 ay sonra ilk kez konuştu.

"TÜRKİYE'YE BIRAKILACAK EN GÜZEL MİRASI BIRAKTI"

Sabah'a konuşan Saba Abacı, maddi konular yerine annesinin sanata bıraktığı mirasa dikkat çekti. Abacı, "Benim canım annem, o muhteşem ses ve yorumuyla seslendirdiği güzel eserleri, konserleri ve Türk Sanat Müziği'ne vermiş olduğu sevgi ve emeği ile Türkiye'ye bırakılacak en güzel mirası bıraktı. Umarım gelecek nesiller de onun kıymetini bilir." ifadelerini kullandı.

Muazzez Abacı, torununu görmek için gittiği Amerika'da rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının cenazesi daha sonra Türkiye'ye getirilerek Ankara'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.