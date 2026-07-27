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Halk TV Magazin Biran Damla Yılmaz'dan eski sevgili önlemi! 2 aydır silahlı korumayla geziyor

Biran Damla Yılmaz'dan eski sevgili önlemi! 2 aydır silahlı korumayla geziyor

Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile yaşadığı gerilimli süreç yeni bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Zor günler geçiren ünlü oyuncunun, güvenliği için yaklaşık iki aydır silahlı korumayla dolaştığı belirtildi.

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Biran Damla Yılmaz'dan eski sevgili önlemi! 2 aydır silahlı korumayla geziyor

İş insanı Abdurrahman Aydın ile olaylı bir ayrılık yaşayan Biran Damla Yılmaz, yaşananların ardından güvenlik önlemlerini artırdı.

Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisinden sözlü şiddet gördüğünü öne süren oyuncunun, yaşadığı endişe nedeniyle korkudan dışarıya bile çıkmakta zorlandığı ve yaklaşık iki aydır silahlı koruma eşliğinde hareket ettiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, ikilinin ayrılığı sonrasında yaşanan gerilim yargıya da taşınmıştı.

Biran Damla Yılmaz'dan eski sevgili önlemi! 2 aydır silahlı korumayla geziyor - Resim : 1

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Suç duyurusunda bulunan Abdurrahman Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede eski sevgilisini “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık”la suçlamıştı.

Dilekçede, Yılmaz’ın ilişkiyi Almanya’da oturum izni ve çeşitli menfaatler elde etmek amacıyla kullandığı öne sürülmüş, Hamburg Kriminal Polisi’nin de kendisini ifadeye çağırdığı belirtilmişti. Aydın, iddiaların araştırılmasını ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanmasını talep etmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu Suç Duyurusu
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