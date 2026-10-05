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Tunceli'ye Ekim ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Yalmanlar Yaylası, beyaza büründü.

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Tunceli'ye Ekim ayında kar sürprizi! Her yer beyaza büründü
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Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Yalmanlar Yaylası’nda otlaklar ve dağların yamaçları beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada koyunlarını otlatan sürü sahipleri, aniden başlayan kar yağışı nedeniyle hayvanlarını bir arada tutarak daha güvenli bölgelere götürmeye çalıştı.

KISA SÜREDE ETKİSİNİ ARTTIRDI

Ekim ayının ilk günlerinde etkili olan kar yağışı, yaylada kış manzaralarını beraberinde getirdi. Kar yağışının ardından bölgedeki yüksek kesimlerde sıcaklıkların daha da düşmesi beklenirken, yaylada bulunan vatandaşlar da soğuk hava ve yağışa karşı hazırlıklarını artırdı. Beyaz örtüyle kaplanan dağ yamaçları ve otlaklar, bölgeyi kısa sürede kış görüntüsüne bürüdü.

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Yaylada yaşayanlar, mevsimin ilk kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğunu belirtirken, yağışın zaman zaman aralıklarla devam ettiği görüldü. Kar yağışıyla birlikte koyun sürülerinin de yayladan daha alçak ve korunaklı bölgelere indirilmeye başlandığı öğrenildi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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