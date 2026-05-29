Trafikteki tartışma kanlı bitti: Taksiciyi takip edip bıçakladı

Adana'da otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksi şoförü Hamza A.'yı aracıyla takip edip, akaryakıt istasyonunda bıçakladı. Şüpheli kaçarken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’nde meydana geldi. Taksi şoförü Hamza A., yol verme anlaşmazlığı nedeniyle kimliği belirsiz bir otomobil sürücüsüyle tartıştı.

Hamza A. tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrılırken, diğer sürücü otomobiliyle takip etti. Takip edildiğini fark eden Hamza A., akaryakıt istasyonuna girerek aracını park etti. Arkasından gelen sürücü, otomobilden inip, Hamza A. ile tartışmaya devam etti.

TAKSİ ŞOFÖRÜ AMELİYATA ALINDI

Arbede sırasında şüpheli, Hamza A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hamza A. yere yığılırken, şüpheli otomobiline binip kaçtı.

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin yardımına gittiği Hamza A., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Ameliyata alınan Hamza A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
