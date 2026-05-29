Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 540 bin lira ceza yediler

Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 540 bin lira ceza yediler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, trafikte araçtan inerek tartıştıkları aracın sürücüsünü darbeden 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 540 bin TL ceza verildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Olay, 28 Mayıs gecesi, ilçedeki D-817 kara yolunda meydana geldi. Trafikteki 2 sürücü arasında tartışma çıktı.

trafik

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Kırmızı ışıkta duran araçtan inen sürücü H.Ç. ile yanındaki A.K. ve K.K., tartıştıkları araç sürücüsüne saldırdı.

trafik

Trafik'te kadına saldırdı: Cezayı duble aldıTrafik'te kadına saldırdı: Cezayı duble aldı

GÖZALTINA ALINDILAR

Sürücüyü araçtan indiren şüpheliler, tekme ve yumruklarla darbetti. Saldırı anı, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenip sanal medyada paylaşıldı. Paylaşım üzerine Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen H.Ç., A.K. ve K.K.'yi gözaltına aldı.

trafik

540 BİN TL CEZA KESİLDİ

Şüphelilere, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' suçundan toplamda 540 bin TL cezai işlem uyguladı.

trafik

Ayrıca, sürücü H.Ç.’nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Olaya karışan araç, 60 gün trafikten menedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hatay Trafik Ceza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro