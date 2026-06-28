Tabipler Birliği'nde seçim günü: Yeni yönetim bugün belli oluyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 78. Seçimli Büyük Kongresi çerçevesinde hekimler, kurumun yeni yönetim kadrosunu belirlemek amacıyla sabah saat 09.30 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Toplamda üç gün devam eden kongre sürecinin ardından başlayan seçim maratonunda, sandıklar akşam saat 17.00'de kapanacak.

DÖRT FARKLI LİSTE YARIŞIYOR

TTB Merkez Konseyi, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu üyelerinin şekilleneceği bu oylamada toplam dört ayrı liste mücadele veriyor. Seçime katılan gruplar arasında Tabip Odaları İnisiyatifi, Etkin Demokratik TTB ve Çağdaş Türk Hekimleri Birliği'nin yanı sıra iktidara yakın çizgideki Türk Hekimleri Birliği listesi de yer alıyor.

26 Haziran tarihinde başlayan ve üç günlük kongre takviminin ardından oylama aşamasına geçilen seçimler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kantini içerisinde gerçekleştiriliyor. Kurulan sandıklarda toplam 496 delegenin oy kullanma hakkı bulunurken, seçim işlemi 17.00'de tamamlanarak sayıma geçilecek.