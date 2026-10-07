Son Dakika | Fonzi Fatma Betül Sayan Kaya AKP'den ihraç edildi

Fon skandalı krizinde kritik bir gelişme yaşandı. Adı fon skandalına karışan 'fonzi' Fatma Betül Sayan Kaya'nın AKP'den ihraç edildiği öğrenildi. AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnan, "Fatma Betül Sayan Kaya partimizin üyesi değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir" dedi.

Gazeteci Burak Doğan ise paylaşımında, "Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’den ihraç edildi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdığı, hisselerin satışından ise yaklaşık 2 milyar 170 milyon liralık gelir elde edildiği ortaya çıktı.

aya, yaklaşık 63 milyon liralık hisse alımı yaptı ve fon skandalının ortaya çıkmasından kısa süre önce bu hisseleri yaklaşık 1,3 milyar liraya sattı.

Eşi İlyas Kaya'nın ise 2026'nın başında 55 lira seviyesinden 150 bin adet hisse aldığı, söz konusu hisseleri 4 bin 482 lira seviyesinden sattığı ileri sürüldü. Kaya, bu işlemden de yaklaşık 826 milyon lira gelir elde etti.

Soruşturma sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) iade hesaplarını açmasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya da yatırımlarının anapara dışındaki bölümünü TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

Kaya ve eşinin söz konusu tutarı 5 Ekim 2026 tarihinde, "gönüllülük esasına" göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) hesabına aktardığı belirtildi.

İSTİFA ETMİŞTİ

Tepkilerin ardından Fatma Betül Sayan Kaya 26 Eylül 2026'da AKP'deki görevlerinden istifa ettiğini de açıklamıştı.

BUGÜN İFADE VERDİLER

Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında bugün “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık bir saat süren işlemin ardından çift adliyeden ayrıldı.

Soruşturma kapsamında Kaya ve eşinin mal varlıkları hakkında daha önce dondurma kararı alınmış, çiftin SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi kapsamında başvuruda bulunduğu bildirilmişti.