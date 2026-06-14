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Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Elde edilen bilgilere göre, H.D. (51) yönetimindeki hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Dilekli köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 54 yaşındaki Musa Parin (54) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile 66 yaşındaki R.A. yaralandı.

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Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: Ölü ve yaralılar var - Resim : 2

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PARİN'İN CENAZESİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parin'in cenazesi ise Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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