TEM'de can pazarı: Yolcular camlar kırılarak tahliye edildi

Kaza, saat 06.30 sıralarında İstanbul Sultangazi, TEM Otoyolu Cumhuriyet Mahallesi mevkii Gazi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman A.'nın yönetimindeki 34 PYJ 050 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve otoyol ortasına devrildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YOLCULARI CAMLARI KIRARAK ÇIKARABİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak otoyoldaki trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise devrilen midibüsün içerisinde sıkışan yolcuları kurtarmak için araç camlarını kırarak tahliye çalışması başlattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sıkıştıkları araçtan çıkarılan yolculardan 1'i çocuk olmak üzere toplam 12 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevkleri gerçekleştirildi. Midibüs şoförü Osman A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik akışı bir süre boyunca aksadı. Devrilen midibüsün çekici vasıtasıyla otoyoldan kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafikteki akış yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)