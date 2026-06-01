TEM gişelerinde dehşet: Beton bariyere çıkan otomobil genç sürücüye mezar oldu

Tuzla TEM Otoyolu Orhanlı gişelerinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 29 yaşındaki sürücü Fatih Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Orhanlı Gişeleri mevkiinde meydana geldi. 34 FA 0727 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Fatih Yılmaz (29), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, savrularak iki gişe arasında bulunan beton bariyere çarptı ve bariyerin üzerine çıktı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Yılmaz, hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası yeni bir kazayı önlemek amacıyla yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Fatih Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Kaza sebebiyle Orhanlı Gişeleri TEM istikametinde trafik akışı bir süre tek gişeden kontrollü olarak sağlandı ve bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Hurdaya dönen aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. (DHA, AA)