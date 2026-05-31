Bolu'da kahreden kaza: Karı koca hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralı!

Bolu'da meydana gelen kazada, Yusuf Ergen ve eşi Elif Ergen hayatını kaybederken, çocukları E.G. ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Dörtdivan mevkisinde gerçekleşti. Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf Ergen yönetimindeki otomobil, kavşakta Dörtdivan ilçesine dönüşü gösteren tabela direğine çarptı.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde 41 yaşındaki sürücü Yusuf Ergen ve 25 yaşındaki eşi Elif Ergen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan çiftin 6 yaşındaki çocukları E.G. ise ağır yaralı olarak Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cansız bedenler inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)