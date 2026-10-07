Numan Kurtulmuş'tan Filistin mesajı: Sesi olmaya devam edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri yazıldı. On binlerce masum insan, kadınlar ve çocuklar hayattan koparıldı, şehirler yıkıldı, bir halkın geleceği hedef alındı. Dünyanın bütün terör örgütleri bir araya gelse, terör devleti siyonist İsrail yönetiminin Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırımdan ve uyguladığı devlet teröründen daha ağır bir insanlık suçu ortaya koyamazdı" dedi.,

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Daha vahimi ise kimi ülkelerin, İsrail’in devlet terörü karşısında sessiz kalması ve bu vahşete seyirci olmasıdır. Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de zalimin karşısında dimdik duracak, insanlık cephesinin en ön safında yer alarak Filistin’in sesi olmaya devam edeceğiz. 7-11 Ekim Filistin Dayanışma Günleri kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilecek programları son derece kıymetli buluyorum. Filistin halkının haklı mücadelesine destek veren bütün vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Zulüm ilelebet sürmeyecek; Filistin halkı özgürlüğüne kavuşacak, Filistin bayrağı özgür ve egemen topraklarında dalgalanacak"