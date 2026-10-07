Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Numan Kurtulmuş'tan Filistin mesajı: Sesi olmaya devam edeceğiz

Numan Kurtulmuş'tan Filistin mesajı: Sesi olmaya devam edeceğiz

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının 3'üncü yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak dün olduğu gibi insanlık cephesinin en ön safında yer alarak Filistin’in sesi olmaya devam edeceğiz" dedi

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Numan Kurtulmuş'tan Filistin mesajı: Sesi olmaya devam edeceğiz
Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri yazıldı. On binlerce masum insan, kadınlar ve çocuklar hayattan koparıldı, şehirler yıkıldı, bir halkın geleceği hedef alındı. Dünyanın bütün terör örgütleri bir araya gelse, terör devleti siyonist İsrail yönetiminin Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırımdan ve uyguladığı devlet teröründen daha ağır bir insanlık suçu ortaya koyamazdı" dedi.,

Numan Kurtulmuş 'İzleme Komisyonu' için sinyali verdi! "En kısa zamanda"Numan Kurtulmuş 'İzleme Komisyonu' için sinyali verdi! "En kısa zamanda"

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Daha vahimi ise kimi ülkelerin, İsrail’in devlet terörü karşısında sessiz kalması ve bu vahşete seyirci olmasıdır. Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de zalimin karşısında dimdik duracak, insanlık cephesinin en ön safında yer alarak Filistin’in sesi olmaya devam edeceğiz. 7-11 Ekim Filistin Dayanışma Günleri kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilecek programları son derece kıymetli buluyorum. Filistin halkının haklı mücadelesine destek veren bütün vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Zulüm ilelebet sürmeyecek; Filistin halkı özgürlüğüne kavuşacak, Filistin bayrağı özgür ve egemen topraklarında dalgalanacak"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Numan Kurtulmuş TBMM Filistin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro