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Numan Kurtulmuş 'İzleme Komisyonu' için sinyali verdi! "En kısa zamanda"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis resepsiyonunda Terörsüz Türkiye adı verilen sürece dair konuştu. Kurtulmuş İzleme komisyonu için en kısa zamanda adım atılacağının sinyalini verdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda resepsiyon düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyona devlet protokolü, bakanlar ve çeşitli siyasi partilerin milletvekilleri katıldı. Resepsiyonda Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte DEM Parti heyetinin yanına giderek heyet üyeleriyle selamlaştı.

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Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç kapsamında Meclis'te kurulması beklenen izleme komisyonuna ilişkin konuştu. Bir basın mensubunun sorusu üzerine konuşan Kurtulmuş, izleme komisyonunun ne zaman oluşturulacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"En kısa zamanda kuracağız. Bütün partilerle birlikte masaya geçer, en uygun formülü, en uygun şekli ortaya koyarız" (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye
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