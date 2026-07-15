Mühendisler ve mimarlar şaşkın: Tek bir çivi bile çakılmıyor, deprem dahi yıkamıyor

Japonya'da yüzyıllardır ayakta kalan tapınaklar, modern inşaat anlayışına meydan okumaya devam ediyor. Usta marangozlar, çivi, vida ya da metal bağlantılar kullanmadan ahşap parçaları birbirine geçiren kigumi tekniğiyle yapıların dayanıklılığını koruyor.

1000 YILDIR NE ÇİVİ KULLANIYORLAR NE VİDA

Bin yılı aşkın süredir nesilden nesile aktarılan yöntem, özellikle deprem ve tayfunlara karşı sağladığı esneklikle dikkat çekiyor.

Times of India'nın Bilim Masası tarafından hazırlanan içerikte ve Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilerde, kigumi tekniğinin tamamen ahşap bağlantılar üzerine kurulu olduğu belirtiliyor.

Her ahşap parça, diğerine milimetrik hassasiyetle uyacak şekilde oyuluyor. Böylece kirişler ve kolonlar, metal bağlantılara ihtiyaç duyulmadan sağlam biçimde bir arada kalıyor.

HER AĞAÇ TEK TEK İNCELENİYOR

Bu yöntemi uygulayan ve miyadaiku olarak adlandırılan geleneksel marangozlar, işe başlamadan önce ahşabın türünü, lif yönünü, doğal kıvrımlarını ve dayanıklılığını tek tek inceliyor.

Yapılan değerlendirmeye göre her parçanın kiriş, kolon ya da başka bir yapısal eleman olarak nerede kullanılacağı belirleniyor.

DEPREMLERDE YIKILMAK YERİNE ESNİYOR

Kigumi tekniğinin en büyük avantajlarından biri yapıya esneklik kazandırması. Ahşap, nemli havalarda genleşip kuru dönemlerde büzülürken, geleneksel bağlantılar bu doğal hareketi engellemeden yapının bütünlüğünü koruyor. Deprem sırasında ise bağlantılar titreşimin bir kısmını emerek yükün yapı boyunca dağılmasını sağlıyor.

Bu sayede tarihi tapınaklar, yüzyıllar boyunca depremler, tayfunlar ve şiddetli yağışlara rağmen ayakta kalabiliyor.

BİR BAĞLANTIYI ÖĞRENMEK YILLAR SÜRÜYOR

Kigumi tekniği kısa sürede öğrenilebilecek bir meslek olarak görülmüyor. Geleceğin marangozları yıllarca ustalarının yanında eğitim görüyor. Bu süreçte yalnızca kesim tekniklerini değil, ahşabın davranışını, kusurlarını ve yapının nasıl çalıştığını da öğreniyor.

1400 YILLIK GELENEK HALA YAŞATILIYOR

Japonya'da 150 binden fazla tapınak ve türbe bulunuyor. Bunların büyük bölümü geleneksel ahşap yapım teknikleriyle inşa edildi. Uzmanlara göre bu marangozluk geleneğinin kökeni, 593 yılında inşasına başlanan Şitenno-ji Tapınağı'na kadar uzanıyor.

HASAR GÖREN BÖLÜM DEĞİŞİYOR, YAPI AYAKTA KALIYOR

Kigumi tekniğinde parçalar birbirine geçmeli sistemle bağlandığı için gerektiğinde yalnızca hasar gören bölüm sökülüp yenilenebiliyor. Bu yöntem hem yapının ömrünü uzatıyor hem de ahşap israfını azaltarak sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

MODERN MÜHENDİSLİĞE HALA İLHAM VERİYOR

Günümüzde çelik, beton ve metal bağlantılar yaygın olarak kullanılsa da uzmanlar, kigumi tekniğinin hassasiyet, dayanıklılık ve esneklik açısından hâlâ önemli bir örnek oluşturduğunu belirtiyor.

Yüzyıllardır ayakta kalan Japon tapınakları, bu tekniğin yalnızca geçmişin bir mirası değil, modern mühendislik için de ilham kaynağı olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.