72 saat boyunca durmadılar! Tam 70 bin metreküp beton dökerek dünya rekoru kırdılar

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen dev inşaat operasyonu, Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Kaheel Projesi kapsamında 72 saat boyunca aralıksız 70 bin metreküp beton dökülerek tarihin en büyük kesintisiz beton dökme rekoru kırıldı.

9 BİN İŞÇİ, 6 BİN 500 KAMYON GÖREV ALDI

Operasyonda yaklaşık 9 bin işçi, 6 bin 500 beton mikseri ve 87 beton pompası görev yaptı. Böylece daha önce 32 bin metreküp olan dünya rekoru geride bırakıldı.

TEK BİR DURAKSAMAYA BİLE İZİN VERİLMEDİ

Yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki temelin dayanıklılığı için betonun kesintisiz dökülmesi gerekti. Bu nedenle üretim, taşıma ve pompalama işlemleri 72 saat boyunca eş zamanlı yürütüldü. Şehir trafiği, kamyon girişleri ve beton akışı anbean koordine edildi.

1.492 KONUTLUK DEV PROJE İÇİN YAPILIYOR

Muhammed Al-Habib Gayrimenkul tarafından geliştirilen Kaheel Projesi, yaklaşık 96 bin 800 metrekarelik alanda 1.492 konutun yanı sıra yeşil alanlar, cami, spor kulübü, süpermarket ve yaya yollarını da kapsıyor. Yetkililer, rekorun binlerce kişinin ve yüzlerce aracın 3 gün boyunca kusursuz koordinasyonuyla gerçekleştiğini belirtti.