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Otomobille çarpışan motosiklet alevler içinde kaldı: Kadın sürücü öldü

İstanbul Sultangazi'de, 25 yaşındaki Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh motosikletiyle seyir halindeyken otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kadın kaza alanında hayatını kaybetti, çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için ise çalışma başlatıldı.

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Otomobille çarpışan motosiklet alevler içinde kaldı: Kadın sürücü öldü
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İstanbul Sultangazi'de 25 yaşındaki Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh motosikletiyle seyir halindeyken otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsünün çarpışma sonucu kaçtığı kazada kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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MOTOSİKLET ALEV ALDI

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Habipler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alınan bilgilere göre sürücü Fatımaalzhra Riyadh'ın sürücülüğündeki motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı, motosiklet ise metrelerce sürüklenerek alev aldı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, öte yandan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yanan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise Irak uyruklu kadın sürücü kadının kaza alanında hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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