Hayatının baharında iki üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü

Ürdün uyruklu üniversite öğrencileri 24 yaşındaki Mohammed Ömer Abdelaziz Salman ve 23 yaşındaki Zahid Ali Abdallah Alsmadi, motosiklet ile seyir halinde ilerlediği sırada refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti.

Saat gece 04.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda meydana gelen kaza, Mohammed Ömer Abdelaziz Salman'ın sürücülüğündeki motosikletin kontrolden çıkmasıyla refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

ÖĞRENCİLER HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrol sonucunda öğrencilerin hayatını kaybettiği belirlendi. İnceleme sonrasında 2 öğrencinin cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, öte yandan motosikletin sürücüsü Salman’ın sürücü belgesinin yetersiz olduğu öğrenildi. (DHA)