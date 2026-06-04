Motosiklete çarpıp kaçtı! Düşen plakasından bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 17 yaşındaki Tuğra U.'nun kullandığı motosiklet otomobil ile çarpıştı. Tuğra U. ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü kaza alanından kaçarak uzaklaştı. Ardından aracından düşen plakasından tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Ayrıca 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 71 bin lira para cezası uygulandı.

MOTOSİKLETE ÇARPIP KAÇTI

Gece saat 00.30 sularında meydana gelen kaza, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde gerçekleşti. Tuğra U.'nun kullandığı motosiklet, karşı taraftan gelen otomobil ile çarpıştı. Tuğra U., çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı, otomobilin sürücüsü ise kaza alanında kaçarak uzaklaştı.

Daha sonra çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tuğra U. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DÜŞEN PLAKASI SAYESİNDE BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, kaçan sürücünün aracının plakasında bulunan tamponun kaza alanında düştüğü belirlendi. Aracın plaka bilgilerini inceleyen ekipler, 24 yaşındaki otomobil sürücüsü Mert Can G.'yi evinin önünde yakalayıp gözaltına aldı.

Yapılan kontrollerin ardından sürücünün 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi, öte yandan alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira, kaza yerinden kaçmaktan ise 46 bin lira olmak üzere toplam 71 bin lira idari para cezası uygulandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)