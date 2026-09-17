Mersin'de NATO protestosunda tutuklananların ilk duruşması görüldü

Ankara'daki NATO Zirvesi devam ederken 8 Temmuz'da protesto amacıyla AKP Yenişehir İlçe Başkanlığı önüne giden Mersin Halkevi üyeleri Elmas Kara ve Enes Deniz Pazar gözaltına alınıp tutuklandı. Kara ve Pazar ilk kez hakim karşısına çıktı. İkilinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen Mersin Halkevi, Halkevleri Genel Başkanı Sevinç Hocaoğulları, MYK ve GYK üyeleri, Mersin Emek ve Demokrasi Güçleri, Mersin Kadın Platformu, İHD ve ÇHD'nin Mersin Şubeleri ve Mersin Tabip Odası temsilcileri davayı takip etmek üzere Mersin Adliyesi önünde açıklamada bulundu.

Adliye önünde yapılan açıklamada "NATO defol demek suç değil onurdur" denildi. Açıklamada NATO'nun emperyalist bir savaş örgütü olduğu iddia edilirken NATO'yu protesto etmenin kendileri açısından bir onur olduğunu söyleyip "Onurumuza sahip çıkalım" ifadeleri kullanıldı.

"HAKLARIMIZI, GELECEĞİMİZİ, MEMLEKETİMİZİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada söz alan Halkevleri Genel Başkanı Sevinç Hocaoğulları da NATO Zirvesi sürecindeki operasyonların hukuksuzluğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"NATO defol demek suç değil, bu operasyonlar memleketine sahip çıkmak isteyenleri yıldırmak için yapıyorlar. Bir suçlu var; emeğimizi çalanlar, topraklarımızı yağmalayanlar, Ortadoğuyu talan edenler...

Bu baskılara boyun eğmeyeceğiz. Haklarımızı, geleceğimizi, memleketimizi savunmaya devam edeceğiz"

Hocaoğulları'nın ardından İHD Mersin Şube Eş Başkanı Zeynep Kaya da söz alarak "Bu tutuklamalar bir hak ihlalidir. Tutuklu arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

"TALİMAT VAR" DENİLDİ

Açıklamaların ardından duruşmanın görüleceği salona geçilmek üzere adliye içine girildi. Ancak mahkeme salonunun olduğu koridor polislerce kapatıldı. Duruşmayı takip etmek isteyenler "talimat var" denilerek koridora alınmazken tutuklu Elmas Kara koridorda göründüğü sırada alkışlarla karşılandı.

DAVA ERTELENDİ

Dört saat süren duruşmanın sonunda savcı, Kara ve Pazar'ın tahliyesini talep etti. Mahkeme, savcının talebine rağmen tutukluluğa devam kararı vererek duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

Duruşmanın ardından adliye binasının önünde açıklama yapıldı. Açıklamada konuşan Halkevleri Hukuk Sekreteri Döndü Kurşunoğlu "Bomboş bir iddianame ile karşımıza çıkarak NATO hukukunu nasıl devam ettirdiklerini ilan ettiler" diye konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"Tanık olarak dinledikleri kişilerin nasıl da arkadaşlarımıza, müvekkillerimize şiddet uyguladıklarını bir kez daha gördük. Bugün nasıl da Mersin Emniyetinde müvekkilimiz, arkadaşımız Enes'e, Enes'e yönelik işkenceyi nasıl da gerçekleştirdiklerini bir kez daha gördük orada.

Bugün verilen karara, tutuklama kararına şaşırmıyoruz. Bu ülkede direnenler var. Bu ülkede gerçekten NATO'ya karşı, emperyalizme karşı, saray iktidarına karşı direnenler var. Arkadaşlarımız da bunlardan bir tanesi. Onlar bize gösterdiler ki nasıl betonların arasından çiçekler açtıracaklarını, nasıl da direndiklerini, nasıl da haklı olduklarını... Bugün attıkları sloganlardan bahsettiler. 'Katil ABD, işbirlikçi AKP' dediler. Bugün o işbirlikçi AKP'nin önüne gittikleri için 69 gündür tutuklu yargılanan, özgürlüklerinden mahrum bırakılan arkadaşlarımızın duruşması 1 Ekim'e ertelendi.

Bir kez daha ilan edelim, duyuralım; Saray İktidarını alaşağı edecek de yine bizleriz!" (Sendika.org)