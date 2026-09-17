Bir bahçıvanın emekle yetiştirdiği sebze yaklaşık 544 kiloya ulaştı. Bu ağırlık yaklaşık altı veya yedi yetişkin insanın toplam ağırlığına denk geliyor. Dev sebzenin çevresi ise 4,3 metre olarak ölçüldü.

BİR GECEDE 18 KİLO ALDI

Dev balkabağının büyüme döneminde gecede 18 kilodan fazla ağırlık kazandığı belirtildi. Yetiştiricisi bitkinin su ve besin ihtiyacını düzenli şekilde karşılayarak büyümesini yakından takip etti.

Balkabağı, sıcaklığın kontrol edilebildiği yaklaşık 18 metrelik bir serada yetiştirildi. Bitkinin serin kalması için fan da kullanıldı.

ADI DAHA ŞİMDİDEN KONULDU

544 kiloluk dev balkabağına Gladys adı verildi. Yetiştiricisi, yaklaşık 10 yıldır büyük balkabağı yetiştirdiğini ve bu çalışmanın bitkinin genetik olarak ne kadar büyüyebileceğini görmek amacı taşıdığını belirtti.

AMA DÜNYA REKORUNA YAKLAŞAMADI

Theguardian'ın haberine göre, dev balkabağı her ne kadar dikkat çekici bir ağırlığa ulaşsa da dünya rekorunu kıramadı. Rekor, 2025 yılında 1.278 kilogramlık balkabağı yetiştiren Stuart ve Ian Paton kardeşlerde bulunuyor.

Gladys’in ay sonunda İngiltere’de düzenlenecek Canna UK National Giant Vegetables Championship yarışmasında sergilenmesi planlanıyor. Yetiştiricisi ayrıca dev balkabağını sergileyerek hava ambulansı için bağış toplamayı amaçlıyor.