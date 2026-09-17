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Büyük bir törenle açmışlardı: Çatlaklar çıktı, yol süresiz trafiğe kapatıldı!

Büyük bir törenle hizmete açılan ve üzerinden çok zaman geçmeyen üst geçitte çatlaklar ortaya çıktı. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından inceleme başlatılırken geçit, onarım için süresiz olarak trafiğe kapatıldı.

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Büyük bir törenle açmışlardı: Çatlaklar çıktı, yol süresiz trafiğe kapatıldı!
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Bir yıldan biraz daha uzun süre önce hizmete açılan üst geçit, çatlakların ortaya çıkmasının ardından süresiz olarak trafiğe kapatıldı. Sosyal medyada yayılan yolun görüntüleri sonrası inceleme başlatılırken bölgede alternatif güzergahlar kullanılmaya başlandı.

İNTERNETE YAYILAN GÖRÜNTÜLER ÜST GEÇİDİ KAPATTI

Pazar günü sosyal medyada yayılan videolarda üst geçidin genleşme derzinde ve tabanında çatlaklar olduğu görüldü. Görüntülerin ardından üst geçidin kötü yapıldığı yönündeki iddialar gündeme geldi.

Yetkililer inceleme için üst geçide geldiğinde altyapının onarıma ihtiyaç duyduğunu tespit etti. Hindistan’ın Thane kentinde incelemenin ardından Thane Trafik Polisi, üst geçidin inceleme ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Büyük bir törenle açmışlardı: Çatlaklar çıktı, yol süresiz trafiğe kapatıldı! - Resim : 1

ALTERNATİF GÜZERGAH İSTENDİ

Kasarwadavali üst geçidinin kapatılmasının ardından bölgede trafik kısıtlamaları getirildi.

Küçük araçlardan Ghodbundar Yolu’na devam etmeden önce Vijay Garden D Mart’tan Vihang Valley Chowk’a kadar veya Anand Nagar kavşağından alternatif güzergah kullanmaları istendi.

TRAFİK SIKIŞIKLIĞINI AZALTMAK İÇİN YAPILMIŞTI

Kasarwadavali üst geçidi, sürekli trafik sıkışıklığının yaşandığı Ghodbundar Yolu’nu atlamak amacıyla inşa edilmişti. Ancak üst geçidin çatlaklar nedeniyle kapanması, özellikle Ganesh Chaturthi kutlamaları sırasında bu güzergahta trafik yoğunluğu ve tıkanıklığın artmasına ilişkin yeni endişelere yol açtı.

BÜYÜK BİR TÖRENLE AÇMIŞLARDI

Üst geçit, Temmuz 2025’te Pratap Sarnaik tarafından büyük bir törenle hizmete açılmıştı. Ancak açılışından bu yana çok sayıda şikayete konu oldu.

Thane’de yaşayan ve BJP ile bağlantılı bir sosyal çalışmacı olan Sachin Shingare, üst geçitle ilgili değerlendirmesinde, “Ghodbundar yolunun bu bölümü, üst geçitten önce ve sonra, her zaman çukurlar ve kazalarla anılmıştır. Üst geçidin trafiğe etkisi az olsa da, önemli bir etkisi olmamıştır” dedi.

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ÜST GEÇİT AĞIR VASITA TRAFİĞİ İÇİN YAPILMIŞTI

Kasarwadavali üst geçidi, ağır vasıta trafiğine hizmet vermek üzere Ghodbundar Yolu üzerine inşa edildi.

Theguardian'ın haberine göre, üst geçit hizmete girmeden önce Ghodbunder Yolu, büyük ölçüde ofis trafiğine ve ağır yük römorklarına ev sahipliği yapıyordu. Bu araçların çoğu Jawaharlal Nehru Liman İdaresi (JNPT) veya Vashi üzerinden Mumbai-Gujarat koridoruna gidiyordu.

Daha sonra 73 bin 333 binek araç kapasiteli, iki şeritli ve 7,5 metre genişliğinde bir üst geçit ile bir alt geçit inşa edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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