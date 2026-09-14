Erdoğan NATO zirvesinde liderlere hediye ettiği silahla ilgili ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen gençlik buluşmasında Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına hediye edilen tabancalara ilişkin soruyu yanıtladı.

Hediyelerin yerli savunma sanayisini tanıtma amacı taşıdığını belirten Erdoğan, liderlerin memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan konuya dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Makine ve Kimya Endüstrisinin ürünleriyle ortaya çıktık ve gelen liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz, eserlerimizi onlara takdim edelim istedik. Malum, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Güzel oldu; onlar memnun oldu, mutlu oldular. Biz de bu memnuniyeti sağladığımız için ayrıca mutlu olduk. Zirveyi de hamdolsun başarıyla tamamladık."

ERDOĞAN'IN SİLAH HEDİYESİ

Geçtiğimiz temmuz ayında başkent Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Erdoğan, zirveye katılan liderlere MKE yapımı tabanca ve bir kutu mühimmat hediye etmişti.

Söz konusu hediye dünya kamuoyunda tepkiyle karşılanırken bazı liderler ise hediyeyi geri çevirdi.

HEDİYEYE LİDERLERDEN GELEN TEPKİLER

Mark Rutte (NATO Genel Sekreteri): Güvenlik protokolleri ve kurumsal kurallar gerekçesiyle silahı kabul edemeyeceğini bildirerek doğrudan iade etti.

Keir Starmer (Birleşik Krallık Başbakanı): Ateşli silah ithalatına ilişkin yasal kısıtlamalar nedeniyle tabancayı Türkiye'deki Birleşik Krallık temsilciliğinde bıraktı; ateşleme mekanizmasının kalıcı olarak işlevsiz hale getirilmesinin ardından nakledileceği bildirildi.

Mark Carney (Kanada Başbakanı): Mühimmatı Türkiye'de bırakarak silahı Kanada'ya götürdü; revolver incelenmesi ve işlevsiz kılınması amacıyla Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne (RCMP) teslim edildi.

Bart De Wever (Belçika Başbakanı): Ülkesinin mevzuatı doğrultusunda silahı şahsi tasarrufuna almayarak Brüksel Havalimanı emniyet birimlerine teslim etti.

Friedrich Merz (Almanya Başbakanı): Gümrük ve kayıt prosedürleri tamamlanana kadar silahın Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği'nde muhafaza edilmesini kararlaştırdı.

Kiryakos Miçotakis (Yunanistan Başbakanı): İsme özel hazırlanan tabancayı Atina Savaş Müzesi envanterine bağışlama kararı aldı.

Karol Nawrocki (Polonya Cumhurbaşkanı): Silahın gümrük incelemesinin ardından devlet envanterine resmi hediye olarak kaydedileceği ve kullanım dışı tutulacağı açıklandı.

Ursula von der Leyen (Avrupa Komisyonu Başkanı): AB'nin hediye kabul limitleri kapsamında inceleme başlatılırken silahın bir askeri müzeye devredileceği bildirildi.

Giorgia Meloni (İtalya Başbakanı): Hediyeyi teslim alarak Başbakanlık konutu Palazzo Chigi'deki resmi hediye koleksiyonuna dahil ettirdi.

Nicușor Dan (Romanya Cumhurbaşkanı): Güvenlik prosedürleri gereğince tabancayı Romanya Koruma ve Güvenlik Servisi’ne (SPP) devretti.

Rob Jetten (Hollanda Başbakanı) ve İsveç Heyeti: İç hukuklarındaki katı silah düzenlemeleri nedeniyle tabancaları uçaklarına almayarak Ankara'daki büyükelçiliklerinde muhafaza edilmesini talep etti.