NATO-Rusya geriliminde yeni perde! Rus fırkateyninden Danimarka helikopterine işaret fişeği

Baltık Denizi’nde Rusya ile Danimarka arasında tansiyonu yükselten bir olay yaşandı. Danimarka ordusu, ülke açıklarında görev yapan bir Rus donanma fırkateyninin, Rus savaş gemisini görüntülemek üzere rutin uçuş gerçekleştiren Danimarka Hava Kuvvetleri’ne ait Fennec tipi askeri helikoptere iki işaret fişeği fırlattığını açıkladı.

HELİKOPTERİN YANINDAN GEÇTİ

Danimarka Savunma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus savaş gemisinden gönderilen işaret fişeklerinden biri askeri helikopterin çok yakınından geçti. Olay sırasında helikopterde bulunan personelden herhangi biri yaralanmazken, hava aracında da herhangi bir hasar meydana gelmedi.

İşaret fişekleri denizcilikte çoğunlukla uyarı ve işaret verme amacıyla kullanılan piroteknik araçlar olarak biliniyor. Ancak Danimarka yönetimi, bu tür bir mühimmatın askeri helikoptere bu kadar yakın mesafeden fırlatılmasının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu değerlendirdi.

KOPENHAG'TAN MOSKOVA'YA SERT TEPKİ

Olayın ardından Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Rus fırkateyninin davranışını sert sözlerle eleştirdi.

Rasmussen, yaşananları “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, Rusya’nın eylemlerinin insan hayatını tehlikeye atabilecek boyuta ulaştığını söyledi. Danimarkalı bakan, Moskova’nın “kabul edilebilir davranışın sınırlarını giderek zorladığını” ifade etti.

Danimarka’nın temel amacının ülke sularından geçen deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Rasmussen, olayın diplomatik boyutuna da dikkat çekti.

RUS BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Kopenhag yönetimi, olayın ardından Rusya’nın Danimarka Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırma kararı aldı.

Böylece Rus fırkateyninin gerçekleştirdiği belirtilen eylem, yalnızca askeri bir temas olmaktan çıkarak iki ülke arasında diplomatik bir meseleye dönüştü.

Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği ise olayla ilgili ilk aşamada kamuoyuna açık herhangi bir açıklama yapmadı.

BALTIK DENİZİ'NDEN ASKERİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Danimarka ile Rusya arasındaki gerilim, Rusya ile NATO ülkeleri arasında Baltık Denizi ve Kuzey Avrupa çevresinde askeri temasların ve karşılıklı gözetleme faaliyetlerinin arttığı bir dönemde yaşandı.

Danimarka helikopterinin de Rus savaş gemisini görüntülemek amacıyla rutin bir görev yürüttüğü belirtildi. Ancak Rus fırkateyninden iki işaret fişeğinin gönderilmesi ve bunlardan birinin helikoptere çok yakın geçmesi, Kopenhag tarafından ciddi bir güvenlik olayı olarak değerlendirildi.

Olayda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar yaşanmazken, Rus büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Baltık Denizi’ndeki askeri karşılaşmaların diplomatik gerilime dönüşme riskini bir kez daha gündeme getirdi.