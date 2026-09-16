LGBTİ+ operasyonunda yeni tutuklamalar!

LGBTİ+ bireyler ve aktivistlere yönelik gerçekleştirilen ve "Ailem Güvende" ismi verilen operasyonların İstanbul ayağında gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 33 kişiden 20'si tutuklandı.

"ADLİYE ÇEVRESİNDE ADI KONULMAMIŞ OHAL VAR"

Öte yandan Çağlayan Adliyesi'ndeki durumu sosyal medyadan aktaran YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, "Bugün arkadaşlarının süreçlerini takip eden yurttaşlarımızla, İstanbul Kadın Kolları Başkanımz Hatice Selli Dursun ve İstanbul İl Hukuk Komisyonu üyemiz Av. Zeynep Kepkep ile birlikte İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’ndeydim. Adliyenin çevresinde alınan tedbirler, adı konulmamış bir olağanüstü halin uygulandığını gösteriyor" dedi.

"VAROLUŞLARI HEDEF ALINIYOR"

Gökçen ayrıca, "Biraz önce 12 Eylül’de gözaltına alınan 33 kişiden 20’si tutuklama talebiyle, 13’ü adli kontrol talebiyle sevk edildi. Bir taraftan da 15 Eylül protestosu sebebiyle Gayrettepe’de, Vatan’da ve Küçükçekmece’de gözaltında bulunanların serbest bırakılmak üzere hastaneye sevklerin başlandığı haberini aldık. Birçok ilimizde verilen gözaltı ve tutuklama kararları, üstüne Adalet Bakanlığı’nın hukuka aykırı genelgesi başta LGBTİ+ yurttaşlarımız olmak üzere özellikle kadınların ve gençlerin kimliklerinin ve varoluşlarının hedef alındığını ve daha da hedef alınacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ YA DA YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

Gökçen ayrıca şunları söyledi:

"Gözaltı süreçlerinde avukata erişim konusunda sorunlar yaşandığını görüyor, sağlık sorunlarının yaşandığını, ters kelepçeyle saatlerce bekletilenlerin uğradığı muameleyi ve tutuklanan yurttaşlarımızın haklı kaygılarını da takip ediyoruz. Yasal dernekler yasadışıymış gibi, yasal eylemler suçmuş gibi, olduğu gibi olmak sakıncalıymış gibi bir atmosfer yaratmaya çalışıyorlar. Bunu bu ülkede asla başaramayacaklar. Algılara ve ithal propagandaya karşı gerçekler ve gerçekliğin yanında duranlar kazanacak, hiç kuşkunuz olmasın. Buradan haksız yere hedef alınan herkese seslenmek isterim. Yanlış da değilsiniz, yalnız da değilsiniz"