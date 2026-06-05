Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem 70 yaşındaki komşusunu parası için katletti! Katil esnaf yakalandı

70 yaşındaki komşusunu parası için katletti! Katil esnaf yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, etli ekmek salonu işleten 40 yaşındaki A.G., 70 yaşındaki komşusu N.Ş. adlı kadını bıçakla öldürüp, ardından evdeki paralarını aldı. Olayın ardından A.G. suç aletiyle saklandığı evde yakalanarak emniyete götürüldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
70 yaşındaki komşusunu parası için katletti! Katil esnaf yakalandı
Son Güncelleme:

Konya'nın Ereğli ilçesinde, etli ekmek salonu işleten 40 yaşındaki A.G., 70 yaşındaki komşusu N.Ş. isimli kadını bıçakla öldürüp daha sonra da evdeki paralarını aldı. Ardından A.G., suç aleti ile saklandığı evde yakalanarak emniyete götürüldü.

Eşini depremde kaybettiğinden beri yalnız yaşıyordu: Evinde ölü bulunduEşini depremde kaybettiğinden beri yalnız yaşıyordu: Evinde ölü bulundu

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde bir evde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan kadın N.Ş., bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulundu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede N.Ş. adlı kadının öldüğünü öğrenildi. N.Ş.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul'da sır ölüm: Azerbaycanlı bürokrat otel odasında ölü bulunduİstanbul'da sır ölüm: Azerbaycanlı bürokrat otel odasında ölü bulundu

GÖZALTINA ALINDI

Ardından polisin çalışma başlatması sonucu, olayın dün akşam gece saatlerinde meydana geldiği ve şüphelinin apartmanın giriş katında etli ekmek salonu işleten A.G. olduğu belirlendi. Yapılan operasyonda polis ekipleri A.G.'yi saklandığı evinde yakaladı. Evde yapılan aramada N.Ş.'den zorla aldığı bir miktar para ve suç aleti bıçağı ele geçirildi. A.G. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Konya Ölüm
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro