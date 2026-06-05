70 yaşındaki komşusunu parası için katletti! Katil esnaf yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, etli ekmek salonu işleten 40 yaşındaki A.G., 70 yaşındaki komşusu N.Ş. isimli kadını bıçakla öldürüp daha sonra da evdeki paralarını aldı. Ardından A.G., suç aleti ile saklandığı evde yakalanarak emniyete götürüldü.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde bir evde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan kadın N.Ş., bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulundu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede N.Ş. adlı kadının öldüğünü öğrenildi. N.Ş.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ardından polisin çalışma başlatması sonucu, olayın dün akşam gece saatlerinde meydana geldiği ve şüphelinin apartmanın giriş katında etli ekmek salonu işleten A.G. olduğu belirlendi. Yapılan operasyonda polis ekipleri A.G.'yi saklandığı evinde yakaladı. Evde yapılan aramada N.Ş.'den zorla aldığı bir miktar para ve suç aleti bıçağı ele geçirildi. A.G. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)