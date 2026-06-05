Eşini depremde kaybettiğinden beri yalnız yaşıyordu: Evinde ölü bulundu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023 depreminde eşini kaybeden ve o zamandan beri yalnız yaşayan 59 yaşındaki Süleyman Yaman'ın evinde cansız bedeni bulundu.
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 59 Yaşındaki Süleyman Yaman 6 Şubat 2023 depreminde eşini kaybetti, Yaman o günden bugüne kadar yalnız yaşarken, evinde ölü bulundu.
Sabah saatlerinde Erenler Mahallesi'nde meydana gelen olay, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde eşini kaybettiğinden beri yalnız yaşamaya başlayan Süleyman Yaman’ın yakınları, kendisinden 3 gün boyunca haber alamadı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Olayı yakınlarının ihbat etmesi üzerie Yaman'ın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yaman’ın cansız bedenini buldu. İnceleme sonucunda Süleyman Yaman’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaman’ın cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi