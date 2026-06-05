İstanbul'da sır ölüm: Azerbaycanlı bürokrat otel odasında ölü bulundu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir otelde konaklayan Azerbaycan vatandaşı Rovshan Muradov, kaldığı odada ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, bir sivil toplum kuruluşunda Genel Sekreter olarak görev yapan Muradov, katılacağı uluslararası konferans nedeniyle İstanbul'a geldi. Sabah'taki habere göre konferans öncesinde Beşiktaş'taki otele yerleşen Muradov'dan bir süre haber alınamaması üzerine yakınları ve organizasyon yetkilileri durumu otel yönetimine bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İhbar üzerine Muradov'un kaldığı odaya giren otel görevlileri, Azerbaycanlı bürokratı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Muradov'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayın ardından polis ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otel odasında detaylı çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, ölümün nedenine ilişkin delil toplarken, oda ve çevresinde kapsamlı inceleme yaptı.

İlk incelemelerde Muradov'un vücudunda herhangi bir yara, darp veya boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda ise odaya girip çıkan şüpheli bir kişiye rastlanmadığı belirtildi.

Muradov'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin, yapılacak otopsi ve laboratuvar incelemelerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.