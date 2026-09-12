Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Gazeteci Selahattin Günday'a tutuklama talebi

Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüphelinin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifade işlemleri tamamlandı.

GAZETECİ SELAHATTİN GÜNDAY'A TUTUKLAMA TALEBİ

Gazeteci Selahattin Günday’ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Şüpheliler, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

6 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Kameraman İdris Tiftikçi’nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Diğer 3 şüpheli için de yalnızca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri talep edildi.

Bu kapsamda 9 şüphelinin tamamı, savcılık işlemlerinin ardından karar verilmek üzere Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla gerçekleştirilen fethi kabir işlemi tamamlanmıştı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ekiplerin elde ettiği bulgular, cenaze aracıyla incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Yapılan ilk incelemelerde dikkat çeken bulgular ortaya çıkmıştı. Sabah'ın haberine göre Kozinoğlu'nun ceset bütünlüğünün bozulmadığı ve yumuşak dokuların bulunduğu belirtilmişti.

Kozinoğlu'nun ölümü o dönem "akut koroner yetmezlik” olarak kayıtlara geçmiş ancak ailesi ve kamuoyunda ölüm nedenine ilişkin çeşitli soru işaretleri oluşmuştu. Alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak ayrıntılı incelemelerde değerlendirilmesi bekleniyor.

SELAHATTİN GÜNDAY İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Selahattin Günday ifadesinde, Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümünün ardından yaşanan haber sürecine değindi.

İlk haberlerde ölümün kalp krizi ve doğal nedenlerle gerçekleştiğinin aktarıldığını belirten Günday, Kozinoğlu'nun avukatı Hüseyin Derin Yarsuvat ile yaptığı görüşmenin ardından ölümün şüpheli olabileceğine ilişkin iddiaları haberleştirdiğini söyledi.

Günday, Kozinoğlu'nun ölümünün şüpheli olabileceğini basına taşıyan ilk gazeteci olduğunu ifade etti.

Dönemin Ergenekon soruşturması savcılarından Fikret Seçen ile herhangi bir kişisel diyaloğunun bulunmadığını da belirten Günday, 2011 yılının kasım ve aralık aylarına ait 12 sayfalık haber dokümanını ifadesine ekledi. Günday, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.