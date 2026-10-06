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İzmir'de yaşlı adamın sır ölümü: Karısı tutuklandı

İzmir Ödemiş'te bilediği bıçağın kayarak boğazını kesmesi sonucu öldüğü iddia edilen Sdettin Özkan'In eşi B.Ö. tutuklandı.

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İzmir'de yaşlı adamın sır ölümü: Karısı tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bilediği bıçağın kayarak boğazını kesmesi sonucu öldüğü öne sürülen 63 yaşındaki Sadettin Özkan’ın eşi B.Ö., tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 09.00 sıralarında Kuvvetli Mahallesi Barbaros Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi B.Ö. ile birlikte evinde bulunan Sadettin Özkan, bilediği bıçağın kayarak boğazına gelmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Ö.’nün verdiği ifadede çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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