Halk TV Gündem İstanbul'da seyir halindeki araç alev aldı

İstanbul'da seyir halindeki araç alev aldı İstanbul'un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.