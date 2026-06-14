İstanbul'da seyir halindeki araç alev aldı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir hafif ticari araçta yangın çıktı.
Yangın, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. yönetimindeki 59 VD 536 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Araçtan yükselen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında araçta küçük çaplı patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hafif ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.