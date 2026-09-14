İBB Davasında İbrahim Kaboğlu o sözleri hatırlattı: Bu süreler makul değil

Tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu, 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davası 2. celsenin 16. gününde devam ediyor. Duruşmada söz alan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, duruşmaların gerçekleştirildiği şartlar dikkat çekti.

Kaboğlu,duruşmada yaptığı konuşmasında Avukatlık Kanunu'nun 95. maddesi 4. fıkrasını hatırlatarak, "Bildiğiniz üzere biz İstanbul Barosu olarak başından itibaren yönetim, gerek başkan gerek yönetim kurulu üyeleri sıfatıyla izliyoruz ama düzenli bir şekilde gözlemliyoruz ve bunları raporluyoruz. Burada üç önemli konu var. Birincisi aleniyet ve saydamlık, adil yargılanma hakkı açısından. İkincisi savunma. Üçüncüsü de çelişmeli yargılama" dedi.

"SAYDAMLIK İLKESİ AÇISINDAN ŞİKAYETLER ALIYORUZ"

Özellikle üyelerinden saydamlık ilkesi açısından birlik, ölçülülük, öngörülebilirlik kurallarının ihlal edildiği ve hangi sırayla burada bulunmaları gerektiğine dair gerek savunmanların gerek sanıkların bilemedikleri, bir belirsizliğin hâkim olduğu, öngörülebilir olmadığına dair şikayetler aldıklarını söyleyen Kaboğlu duruşmaların uzun saatler devam etmesine de değindi.

"İNSANİ DEĞİL' DEMİŞTİNİZ, BU SAATLER MAKUL SÜRE DEĞİLDİR"

Kaboğlu uzun süren saatlere dair mahkeme başkanının "insani değil" sözlerini anımsatarak şunları söyledi:

"Tıpkı gece yarısı sonrası yargılamadan öne aldığınız gibi ki malum siz geçen hafta saat 10'a 10 kala "insani değil" demiştiniz. Bizce İstanbul Barosu yönetimi olarak saat 22.00 de insani değil. Bu saatler makul süre değildir. Akşam saat 19.00 makul bir süredir, maksimum 19.30'dur. Dolayısıyla bunu daha öne almanızı, gerçekten bu sıralamaya riayet edilmesini, özellikle sıralamanın avukatlar tarafından bilinebilmesini, önceden bunu duyurmanızı ve ona göre etkin savunma hazırlayabilmelerini, buraya gelen sanıkların mesailerini içeriğine yönlendirmelerini bekliyoruz. Şunu da belirtmek durumundayım; iddia, savunma, hüküm üçlüsü hep eşittir, bunun yasal temeli de anayasa temeli de vardır"

"ADİL YARGILANMA HAKKININ İZLEYİCİSİYİZ"

Kaboğlu ayrıca, "Avukat meslektaşlarımızdan, "nasılsa avukat burada bulunuyor, bu davayı aldığına göre ya da almak zorunluluğu" sorgulanması heyetiniz tarafından, bunlar tabii ki savunma mesleğinin haysiyeti açısından ciddi sorgulamalardır" derken, "Bu çerçevede adil yargılanma hakkının izleyicisiyiz, bunu izleyeceğiz. Sizlerin de tıpkı bugüne kadar olduğu gibi, bizlerin önerileri doğrultusunda yargılama sürecini gözden geçirme yönündeki iradenizi daha da somutlaştırmanızı, bunu göstereceğinizi düşünüyoruz. İstanbul Barosu olarak bu yargılama sürecinin adil bir şekilde cereyan etmesi için elimizden gelen katkıya hazır olduğumuzu, bundan böyle de katkıda bulunacağımızı sizin takdirlerinize ve değerlendirmelerinize sunuyorum" ifadelerini kullandı.