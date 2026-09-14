İBB davasında 2. celsenin 16. günü: Tutuksuz sanıkların savunmaları alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının ikinci celsesinin 16. günü bugün görülecek. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davanın 15. gününde, duruşma salonunda "CMK 203" tartışması yaşandı.

Duruşmanın 15. gününde ayrıca itirafçı Orçun Muhittin Yılmaz'ın, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'ya ilişkin iddiaları gündeme geldi. Yılmaz, daha önce "Emrah Bağdatlı'nın operasyonu bildiği ve Murat Ongun'un kendisine yurt dışına çıkmasını söylediği" yönündeki ifadelerine ilişkin, bu kanaate cezaevinde bulunduğu sırada televizyonda izlediği haberlerden yola çıkarak vardığını söyledi.

Davada bugün tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi bekleniyor.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinin 16. gününde duruşma salonunda yaşananları anbean aktarıyor...