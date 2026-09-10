Son Dakika | İBB davası için ek iddianame çalışması! Akın Gürlek açıkladı

Son dakika... Dün gazetecilerle bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündemdeki davalara ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, İBB için ek iddianame yazılabileceğini açıkladı.

Gürlek, ek iddianame hazırlığına ilişkin, "İBB ile ilgili, yargılamaya konu olan dosyanın dışında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka soruşturma süreçleri de bulunuyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Yeni bazı ihale raporları söz konusu" ifadelerini kullandı.

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