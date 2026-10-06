Hasada dayanamayan biçerdöver yandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde çeltik hasadı gerçekleştirilen bir tarlada, özel bir firmaya ait biçerdöver yangın nedeniyle kullanılamaz duruma geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, tarlada çeltik hasadında kullanılan biçerdöver henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

ALEVLER BİÇERDÖVERİ SARDI

Yangının başlamasının ardından alevler kısa süre içerisinde biçerdöverin tamamını kapladı. Yangını görenlerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Tarlaya ulaşan itfaiye ekipleri, biçerdöverde çıkan yangına müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınarak yangın tamamen söndürüldü. Ancak yangın sonucunda biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

Yangının neden çıktığının belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Olayın meydana geldiği sırada yaşananlar ise görüntülendi. Biçerdöverin alevler içinde kaldığı anlar saniye saniye kayda alındı. (DHA)