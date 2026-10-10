Erdoğan'dan okul saldırıları hakkında 'Tekno oligarklar' çıkışı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması" programına katıldı. Buraada konuşan Erdoğan, son dönemde tekrarlanan ve sayısı giderek artan okul saldırılarına ilişkin konuştu. Erdoğan, "Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler, bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor" dedi.

Erdoğan okul saldırıları hakkında konuştu: "Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor" https://t.co/NG4uHgIJcY — Halk TV (@halktvcomtr) October 10, 2026

Erdoğan'ın konuşmasında, son dönemde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin "yeni nesil elitler" olarak tanımladığı "tekno oligarklar" ifadesi dikkat çekti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Kendini seçilmiş üstün görenler geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda şekillendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler, bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor. Bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir" (AA)