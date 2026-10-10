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Erdoğan'dan okul saldırıları hakkında 'Tekno oligarklar' çıkışı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, okul saldırılarına ilişkin, "yeni nesil elitler" diyerek "tekno oligarklar"ı işaret ederek, "Bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor" dedi.

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Erdoğan'dan okul saldırıları hakkında 'Tekno oligarklar' çıkışı
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması" programına katıldı. Buraada konuşan Erdoğan, son dönemde tekrarlanan ve sayısı giderek artan okul saldırılarına ilişkin konuştu. Erdoğan, "Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler, bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında, son dönemde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin "yeni nesil elitler" olarak tanımladığı "tekno oligarklar" ifadesi dikkat çekti.

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Erdoğan, şunları söyledi:

"Kendini seçilmiş üstün görenler geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda şekillendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler, bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor. Bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir" (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Okul Recep Tayyip Erdoğan
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