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Erasmus'ta can veren Melek son yolculuğuna uğurlandı

Portekiz'de serinlemek için girdiği nehirde boğularak can veren 23 yaşıdnaki Erasmus öğrencisi Melek Öztürk, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Aydın Köşk ilçesinde yaşayan Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melek Öztürk, bir süre önce Erasmus programı kapsamında Portekiz'e gitti. Burada Barcelinhos bölgesinde 28 Eylül'de düzenlenen geziye katılan Öztürk, serinlemek için nehre girdi. Öztürk, akıntıya kapılarak boğuldu. Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hava yoluyla İzmir'e getirilip, yakınlarına teslim edildi.

Erasmus için gitmişti, acı haber geldi: 23 yaşındaki Melek nehirde can verdiErasmus için gitmişti, acı haber geldi: 23 yaşındaki Melek nehirde can verdi

Melek Öztürk için bugün öğlen Köşk ilçesi Cumadere Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Öztürk’ün babası Erkan Öztürk, annesi Sevgi Öztürk, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazede Öztürk'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Öztürk'ün annesi kızının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Melek Öztürk'ün cenazesi Cumaderesi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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