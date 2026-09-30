Erasmus için gitmişti, acı haber geldi: 23 yaşındaki Melek nehirde can verdi

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Cumadere Mahallesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Öztürk, Erasmus değişim programı kapsamında eğitim görmek için gittiği Portekiz’de yaşamını yitirdi. Genç öğrencinin ölümü, memleketi Aydın’da büyük üzüntüye neden oldu.

İzmir’de ikamet ettiği öğrenilen Melek Öztürk, eğitim programı kapsamında bir süredir Portekiz’de bulunuyordu. Öztürk, 28 Eylül Pazartesi günü arkadaşlarıyla birlikte ülkenin kuzeyindeki Barcelinhos bölgesinde bulunan Cávado Nehri kıyısına gitti.

NEHİRDE GÖZDEN KAYBOLDU

Genç öğrenci, Santo António das Vessadas yakınlarında bulunan bir su bendinin bulunduğu bölgede nehre girdi. Portekiz basınında yer alan bilgilere göre Melek, suya girdikten sonra güçlük yaşamaya başladı ve kısa süre içerisinde nehirde gözden kayboldu. Bazı yerel kaynaklar, genç öğrencinin bendin bulunduğu noktadan suya atladığını aktardı.

ARKADAŞLARI YARDIM İSTEDİ

Melek’in suda kaybolmasının ardından saat 15.00 sıralarında yetkililere haber verildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına Barcelos ve Barcelinhos gönüllü itfaiye ekiplerinin dalgıçları ile GNR güçleri katıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Portekiz’deki PressNET’in haberine göre kurtarma çalışmaları 8 araç ve 19 görevlinin katılımıyla yürütüldü. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren aramanın ardından Melek’in cansız bedenine, suya girdiği noktaya yakın bölgede ulaşıldı. Dalgıçların sudan çıkardığı genç öğrenci için olay yerine gelen sağlık ekibi, tüm müdahalelere rağmen ölümünü belirledi.

Olayın ardından Melek’in arkadaşlarına da psikolojik destek sağlandığı bildirildi. Portekiz'in acil müdahale sistemi INEM'e bağlı psikolojik destek biriminin, olaya tanık olan arkadaşlarla ilgilendiği aktarıldı. GNR ise olayla ilgili işlemleri yürüttü.

CENAZESİ AYDIN'A GETİRİLECEK

Melek Öztürk’ün ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Genç öğrencinin cenazesinin, Portekiz’deki resmi ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gönderileceği öğrenildi. Öztürk’ün naaşının, memleketi Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Cumadere Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.