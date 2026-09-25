Öğrencilerin gözü önünde yaşandı! 3'üncü kattan düştü

Karabük Üniversitesi'nde bugün öğle saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi M.Ş., binanın 3'üncü katındaki pencereden aşağı düştü.

Karabük Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 3'üncü katındaki pencereden düşen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi M.Ş. yaralandı. Yaklaşık 14 metre yükseklikten düşen öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Karabük Üniversitesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi M.Ş., fakültenin 3'üncü katındaki pencereden havalandırma borularının üzerine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

M.Ş.'nin düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)