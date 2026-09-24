Emniyet'te görev dağılımı belli oldu: Kritik birimler o isme bağlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde üst düzey atamalar sonrasında görev alanları kesinleşti. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’ın imzasıyla yayımlanan “Genel Müdür Yardımcıları Görev Dağılımı” başlıklı yazıyla, başkanlık ve daire başkanlıklarının hangi genel müdür yardımcısının sorumluluğunda olacağı belirlendi. Mustafa Çalışkan, Emrullah Gölcük, Selçuk Doğuş, Ali Karabağ, İsmail Hakkı Günay ve Akif Pektaş’ın görev alanları netleşti.

KRİTİK OPERASYON BİRİMLERİ ÇALIŞKAN’A

Doç. Dr. Mustafa Çalışkan; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığından sorumlu olacak.

ASAYİŞ VE GÜVENLİK GÖLCÜK’E

Emrullah Gölcük’ün görev alanında Asayiş, Güvenlik, Kriminal ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlıkları yer aldı. Gölcük, son kararname öncesinde Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

DOĞUŞ VE KARABAĞ’IN SORUMLULUK ALANLARI

Selçuk Doğuş; Dış İlişkiler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Havacılık ile Interpol-Europol Daire Başkanlıklarını yönetecek.

Ali Karabağ ise Trafik Başkanlığı, Koruma Daire Başkanlığı, Tanık Koruma Daire Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığından sorumlu olacak. Karabağ, son kararnameyle Polis Başmüfettişliği görevinden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştı.

GÜNAY VE PEKTAŞ’A BAĞLI BİRİMLER

İsmail Hakkı Günay’ın sorumluluğuna Personel Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verildi. Günay, yeni görevlendirme öncesinde Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

Akif Pektaş ise Belge Yönetimi ve Koordinasyon, Destek Hizmetleri, İnşaat-Emlak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarından sorumlu olacak.

DOKUZ BİRİM DOĞRUDAN FİDAN’A BAĞLI

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İstihbarat Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı, İç Denetim Birimi ve Özel Kalem Müdürlüğü doğrudan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’a bağlı görev yapacak.

VEKÂLET DÜZENLEMESİ

18 Eylül’de yayımlanan kararnameyle Emrullah Gölcük, İsmail Hakkı Günay, Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştı. Yazıda ayrıca genel müdür yardımcılarının kendilerine verilen görevlerin yanı sıra tevdi edilen diğer işlemleri de yürüteceği belirtildi. Görevlilerden birinin bulunmaması halinde ise yazılış sırasına göre bir sonraki genel müdür yardımcısının vekâleten görevi üstleneceği kaydedildi.