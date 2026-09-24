Kurtlar Vadisi Pusu dizisi yapım şirketinden 'FETÖ senaristi' açıklaması: Eski emniyet müdürü tutuklanmıştı

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinin senaryosunda dahli olduğu tespit edilen FETÖ hükümlüsü Bayram Özbek, ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ ve ‘Kasten öldürmeye azmettirme’ suçlarından tutuklanmıştı.

'HİÇBİR DÖNEMDE GÖREV ALMADI'

Kurtlar Vadisi dizisinin yapım şirketi Pana Film tutuklanan senaristle ilgili açıklamada bulundu. Yapım tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23/09/2026 tarihinde basına yansıyan haberlerde, yapımcılığını üstlendiğimiz "Kurtlar Vadisi" ve “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin adının anılması ve haberlerde adı geçen şüpheliyle ilişkilendirilmesi sebebiyle aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur:

Bayram Özbek, “Kurtlar Vadisi” ve “Kurtlar Vadisi Pusu” yapımlarında hiçbir dönemde senarist olarak görev almamış, senaryo ekibinde yer almamış ve danışmanlık görevinde bulunmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

MÜDAHİL OLDUĞU SAPTANMIŞTI

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen şüpheli ölüm soruşturmasında önemli bir safhaya geçildi. Yapılan incelemelerde Kurtlar Vadisi Pusu dizisi incelemeye alınırken, yapımda "Kazım Kaşifoğlu" rolüyle yer alan oyuncu Sedat Savtak savcılığa giderek "bilgi sahibi" sıfatıyla beyanda bulundu. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, FETÖ hükümlüsü Bayram Özbek'in dizinin kurgu ve senaryo sürecine doğrudan müdahil olduğu saptanmıştı.