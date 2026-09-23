Mustafa Çiftçi'den emniyet müdürlerine 10 talimat

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Göreve Yeni Atanan Emniyet Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Çiftçi, okul saldırıları başta olmak üzere emniyet müdürlerine kritik talimatlarda bulundu. Çiftçi, "Bilgi boşluğunu söylentiye, manipülasyona ve dezenformasyona bırakmayacaksınız" diyerek tüm teşkilatların sahaya hakim olması gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı onayıyla 232 personelimiz bir üst rütbeye terfi etti, 595 personelimiz 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak atandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 4 Genel Müdür Yardımcılığına, 1 Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına, 39 da İl Emniyet Müdürlüğüne atanma gerçekleşti. Merkez teşkilata 12 birim amiri görevlendirildi.

Bakan Çiftçi yeni emniyet müdürlerine hitaben geniş çaplı bir konuşma gerçekleştirdi.

Çiftçi, Manisa Turgutlu'da yaşanan silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifalar dileyerek konuşmasına başladı. Çiftçi, gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Suç dünyasının hızla değiştiğini belirten Çiftçi, "Sosyal medya ve dijital platformlardan yeni nesil suç çetelerine kadar karşımıza çıkan bütün tehditlere karşı yöntemlerimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle gençlerimizi hedef alan, onları para ve güç vaadiyle suça sürükleyen yapılara hiçbir yerde alan bırakmamalıyız. Çetelerin büyümesini beklemeden finans kaynaklarını, iletişim ağlarını, eleman devşirme yöntemlerini ve dijital izlerini takip etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi konuşmasına şöyle devam etti:

"Kendimize sürekli şu soruyu sormalıyız: Bu suç nasıl değişiyor? Nasıl yayılıyor ve yarın hangi biçime dönüşecek? Yeni güvenlik mimarimizin temelinde risk analizi, veriye dayalı karar alma, erken uyarı, güçlü istihbarat, teknolojik kapasite ve kurumlar arası koordinasyon vardır. Riski önceden göreceğiz. Tehdidi kaynağında tespit edecek, suç meydana gelmeden tedbirimizi alacağız."

BAKAN ÇİFTÇİ'NİN 10 TALİMATI

İçişleri Bakanı emniyet müdürlerinin görev alanlarını yakından takip etmelerini ve ilk ay risk haritasının çıkarılmasının talimatını verdi. Yeni nesil suç örgütlerinin yakından takibine ve sokak ile dijital dünyanın birbirinden ayrılmaması gerektiğine dikkat çekti.

İşte İçişleri Bakanı Çiftçi'nin 10 maddelik talimatı:

"Birincisi; şehrinizin huzur ve risk haritasını çıkaracaksınız. Göreve başladığınız andan itibaren ilinizi, ilçelerinizi, mahallelerinizi ve risk bölgelerinizi yakından takip edeceksiniz. İlk 30 gün içinde şehrinizin huzur ve risk haritasını çıkaracak; personelinizi, devriyelerinizi ve operasyonlarınızı bu tabloya göre planlayacaksınız. Hangi mahallede hangi suç türünün yoğunlaştığını, hangi bölgede gençlerimizin risk altında olduğunu ve vatandaşımızın nerede kendini güvensiz hissettiğini bileceksiniz.

İkincisi; yeni suç örgütlerine ve uyuşturucuyu kaynağında kurutacaksınız. Yeni nesil suç örgütleri malumlarınız bizim 2026 yılında öncelik verdiğimiz alanların başında geliyor. İkincisi de uyuşturucu çeteleriyle mücadele de yine mücadele ettiğimiz hususların başında yer alıyor. Sadece suçu işleyene değil; arkasındaki yapıya, talimat verene, silahı sağlayana, parayı yönetene ve eleman devşirene ulaşacaksınız. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılara karşı tavizsiz olacak, çetelerin büyümesini beklemeden daha filizlenirken müdahale edeceksiniz. Uyuşturucuda arz zincirinde sokak satıcısını, finansmanını ve gençlerimize ulaşma kanallarını birlikte hedefe alacaksınız.

Üçüncüsü; sokağı ve dijital dünyayı birlikte değerlendireceksiniz, yöneteceksiniz. Suç artık sadece sokakta işlenmiyor. Sosyal medya, yasa dışı bahis, dijital dolandırıcılık, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetlerini yakından takip edeceksiniz. Siber birimlerimiz, istihbaratımız ve operasyonel birimlerimiz koordineli çalışacak; sokaktaki suçun dijital izini, dijital tehdidin sokaktaki karşılığını takip edeceğiz.

Dördüncüsü; mahallede ve sahada olacaksınız. Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum. Vatandaşımızı dinleyecek; muhtarlarımızla, okul yöneticilerimizle, esnafımızla ve ailelerimizle sürekli temas halinde olacaksınız.

Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çizmek istiyorum: Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek; okul çevresini, öğrencilerimizin geliş-gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek; risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız. İl Milli Eğitim müdürlüklerimizle koordinasyonunuzu güçlendirecek, okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini arttıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliği demektir.

Beşincisi; mağdurun yanında devletin gücünü ve şefkatini hissettireceksiniz. Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuklara karşı suçlar ve kayıp vakalarında hiçbir ihmale müsaade etmeyeceksiniz. Koruma kararlarını yakından takip edecek, tekrar mağduriyetin önüne geçeceğiz. Karakolumuza gelen her vatandaşımız devletin adaletli, ilgili ve çözüm üreten yüzüyle karşılaşacak. Suçlu karşısında devletin kudretini, mağdur karşısında ise devletin merhametini göstereceğiz.

Altıncısı; devletin kudretini hukuk ve adaletle göstereceğiz. Suçla mücadelede son derece kararlı olacağız. Ancak bütün gücümüzü hukuktan alacağız. Şartlar ne kadar zor olursa olsun hukuk bizim sınırımız, mevzuat bizim rehberimizdir. Ölçüsüz güce, kötü muameleye, ayrımcılığa, keyfiliğe ve kibre teşkilatımız içerisinde yer vermeyeceğiz. Devletin kudreti hukuktan, polisin itibarı adaletten doğar. Yetki sorumlulukla; sorumluluk ise adaletle, hukukla ve vicdanla anlam kazanır.

Yedincisi; personelinize sahip çıkacaksınız. Personelinizi tanıyacak, sorunlarını bilecek, sahadaki yükünü göreceksiniz. Başarıyı takdir edecek, hatayı zamanında düzeltecek, usulsüzlüğe kimden gelirse gelsin müsaade etmeyeceksiniz. Personelimizin çalışma şartlarını, aile hayatını ve görev kaynaklı yorgunluğunu yakından takip edeceksiniz. Personelinden disiplin isteyen yönetici, önce kendi kararında, dilinde ve davranışında disiplin göstermelidir.

Sekizincisi; ilinizde ortak güvenlik aklı ve kesintisiz koordinasyon kurmanız gerekiyor. Valilerimizin ortaya koyduğu güvenlik politikaları ve verdiği direktifler temel çerçevemiz olacaktır. Kaymakamlarımızla yakın istişare içinde çalışacak; emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, adli makamlar ve diğer kurumlarımız arasındaki bilgi akışını hızlandıracaksınız. Güvenlikte kurumlar arasında boşluk bırakmayacaksınız.

Dokuzuncusu; başarıyı sadece operasyon sayısıyla ölçmeyeceğiz. Yakalanan suçlu, ele geçirilen uyuşturucu, çökertilen çete ve gerçekleştirilen operasyon bizim açımızdan elbette önemlidir. Ancak asıl hedefimiz suçun azalması ve vatandaşımızın kendisini daha güvende hissetmesidir. Bizim başarı karnemizi vatandaşımızın huzuru ve güven duygusu belirleyecektir.

Onuncusu; güvenlik iletişimini huzurun ve kamu güvenliğinin bir parçası olarak yöneteceksiniz. Bilgi boşluğunu söylentiye, manipülasyona ve dezenformasyona bırakmayacaksınız. Soruşturmanın gizliliğini ve vatandaşımızın mahremiyetini koruyarak doğru, açık ve teyit edilmiş bilgiyi zamanında paylaşacaksınız. Güvenlik iletişiminin amacı korkuyu büyütmek değil, gerçeği açıklamak ve güveni korumaktır.

Değerli arkadaşlarım, sizlerden istediğim aslında kısa ve özet olarak şu: Şehrinizi iyi tanıyacak, sahada olacak, vatandaşımızın sesini duyacak, riskleri önceden görerek tedbirinizi zamanında alacaksınız. Çetelere, uyuşturucuya ve suça alan bırakmayacak, çocuklarımızı koruyacak, personelinize ve yakın çalışma arkadaşlarınıza sahip çıkacak, bütün bunları yaparken de hukuktan, adaletten ve devletimizin vakarından ayrılmadan gerçekleştireceksiniz."

Programa katılan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, konuşma yaptı.