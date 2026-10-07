Başkentin ortasında silah çekip mermi yağdırdı

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Ankara’da gece saatlerinde sokakta havaya ateş açan ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sanal medyada paylaşan 2 maganda yakalandı.

Olay, Keçiören ilçesinde geçtiğimiz günlerde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen bir maganda, tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Şüpheli maganda, o anları arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirerek sanal medya hesabında paylaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Keçiören Ufuktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, videoyu çeken kişinin bindiği otomobili tespit etti. Plaka üzerinden yürütülen çalışma sonucu aracın ruhsat sahibine, ardından otomobili kullanan kişiye ulaşıldı.

Olaya ilişkin S.Ç. (21) ile S.A. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)