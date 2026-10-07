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Kadını pompalı tüfekle vurdu, kaçtı: Saldırgan sonunda yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşının pompalı tüfekle vurduğu kadın ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan, operasyonla yakalandı.

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Kadını pompalı tüfekle vurdu, kaçtı: Saldırgan sonunda yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.S. ile evde tartışmaya başladığı E.B. silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın, ambulansla kaldırıldığı Aydın Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kadını pompalı tüfekle vurdu, kaçtı: Saldırgan sonunda yakalandı - Resim : 1

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hastaneden alınan bilgilere göre yaralı kadının hayati tehlikesi ciddiyetini koruyor. Olayın ardından pompalı tüfekle kaçarak kayıplara karışan şüpheli S.S.'yi yakalamak için emniyet güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

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SALDIRGAN YAKALANDI

Ekiplerin takibi sonucu zanlının Gerenkova Mahallesi'nde gizlendiği adres kısa sürede tespit edildi. Bölgeye sevk edilen özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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