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Baraj ağzına kadar doldu: Yerleşim alanları su altında kaldı

Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

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Baraj ağzına kadar doldu: Yerleşim alanları su altında kaldı

Su havzası Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'ya kadar uzanan barajın Malatya kesiminde, yağışlar nedeniyle kıyıdaki bazı yerleşim alanları, tarım arazileri ve kara yolları suyla kaplandı.

Baraj ağzına kadar doldu: Yerleşim alanları su altında kaldı - Resim : 1

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TARİHİ YALNIZ MİNARE SU ALTINDA KALDI

Barajın su seviyesinin yükselmesiyle Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi'ndeki tarihi "Yalnız Minare"nin bir bölümü de su altında kaldı.

Baraj ağzına kadar doldu: Yerleşim alanları su altında kaldı - Resim : 3

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Bölgede su altında kalan kayısı bahçeleri, kara yolları ve yerleşim alanları, dronla görüntülendi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Baraj Malatya
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