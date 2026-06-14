Halk TV Gündem Baraj ağzına kadar doldu: Yerleşim alanları su altında kaldı

Baraj ağzına kadar doldu: Yerleşim alanları su altında kaldı Türkiye'nin en büyük barajlarından Karakaya Barajı'nın çevresindeki bazı yerleşim yerleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su altında kaldı.