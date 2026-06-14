İSKİ açıkladı: Yağışın ardından barajlardaki son durum belli oldu

İSKİ verilerine göre, dün yüzde 68.43 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bugün yüzde 68.27'ye geriledi. Kurak geçen kış aylarının ardından su seviyeleri yüzde 70 bandına yaklaşsa da barajlardaki gerileme sürüyor. İstanbul’da etkili olan ve barajlara "can suyu" olması beklenen yağışlar, kuraklık tehlikesini ortadan kaldırmaya yetmedi. Yağışlara rağmen baraj doluluk oranları %68,27 seviyesinde kalarak, İstanbul için alarm zillerinin

çalmaya devam ettiğini gösterdi.

İstanbul barajları 1 Haziran'da yüzde 70,83 ile yaza başlamıştı. Mayıs ayında sıfır net katkıyla kapanan barajlar, haziranda gün be gün su kaybetmeye devam ediyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (14 HAZİRAN 2026)

Ömerli Barajı: %94,17

Elmalı Barajı: %93,54

Darlık Barajı: %87,06

Alibey Barajı: %63,68

Terkos Barajı: %56,81

Kazandere Barajı: %50,94

Büyükçekmece Barajı: %50,39

Pabuçdere Barajı: %47,28

Sazlıdere Barajı: %41,21

Istrancalar Barajı: %25,02

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Bir kentin su güvencesini ölçmenin en doğrudan yolu baraj doluluk oranlarını takip etmektir. Bu veriler su idarelerine yaz planlaması, kesinti takvimi ve kaynak yönetimi konusunda yol gösterir. İstanbul gibi nüfusu 16 milyonu aşan ve yıllık tüketimi baraj kapasitesini geçen şehirlerde doluluk oranlarındaki her puanlık değişim yüz binlerce metreküp suya karşılık gelir.

BARAJ DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Baraj gölünde biriken su, o barajın depolayabileceği en yüksek miktara oranlandığında doluluk yüzdesi ortaya çıkar. İstanbul'un 10 barajının toplam kapasitesi 868 milyon metreküptür. Bugün barajlarda yaklaşık 595 milyon metreküp su bulunduğuna göre ortalama doluluk yüzde 68,54 olarak hesaplanıyor. Yağışlar, mevsimsel buharlaşma, kentsel tüketim ve dış kaynaklardan gelen su bu oranı her gün değiştiren temel etkenlerdir.