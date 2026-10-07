İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; terör örgütleri, yeni nesil suç örgütleri ve sınır aşan suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yarın Yunanistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Yunanistan’a düzenlenecek resmi ziyaret kapsamında Bakan Çiftçi’nin, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile görüşmeler yapması planlanıyor.

Görüşmelerde ele alınacak temel başlıklar arasında yeni nesil suç örgütleri, terör örgütleriyle mücadele ve sınır aşan suçların önlenmesine yönelik ortak adımlar öne çıkıyor.

Organize suç örgütü mensuplarının iadesi için daha önce Bulgaristan ve Gürcistan’ı ziyaret eden Bakan Çiftçi, bölgesel güvenliği sağlamak amacıyla komşu ülkelerle "3’lü mekanizma toplantıları" yaparak sınır aşan suçlara karşı diplomatik iş birliğini sürdürüyor. (ANKA)