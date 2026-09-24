"Arınamayan" butlan yönetimi Mansur Yavaş'a akıl verdi: Fazla yükselme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Butlan CHP'sinden istifa edip yoluna bağımsız devam edeceğini duyurmasının yankıları sürüyor. Yavaş'ın açıklaması sonrası Butlan CHP'sinden sert sözler sarfedildi. Bu kez de, Butlan CHP'sinin atanmış Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta 'Arınma' iddialarına karşılık 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e uyguladığı fiziksel şiddet görmezden gelinerek partideki varlığını sürdüren Berhan Şimşek konuştu.

Butlan CHP'sinin Parti Meclisi Üyesi olan Berhan Şimşek partisinin Bilecik İl Başkanlığını ziyaret etti. Şimşek, burada Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın istifasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şimşek, "Yani bugün Sayın Mansur Yavaş'ın bir açıklaması var 'Efendim, çok alındım, üstenci bir bakış getirdiler' diye. Aslına bakarsanız, Sayın Mansur Yavaş üstenci bir bakışla bugüne kadar baktı. Mansur Yavaş, toplumda kabul görmüş bir belediye başkanı. Şu ana kadar bir zafiyetini, açığını görmedik, duymadık, haksızlık ederiz" dedi.

MANSUR YAVAŞ'A AKIL VERDİ

Yavaş'a akıl da veren Berhan Şimşek, "Ama biraz fazla kanat taktı. Buradan Mansur Bey'e söyleyeyim ben: Güneşe yakın uçanlar kanatlarını yakar, fazla yükselme" ifadelerini kullandı.

"GURURLANMA PADİŞAH, SENDEN BÜYÜK ALLAH VAR"

Şimşek ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Sen Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve kurumun sayesinde iki dönem belediye başkanı oldun. Ankara seçmeni de seni taltif etti, gerçekten çok ciddi bir oy oranı aldın. Ama gururlanma padişah, senden büyük Allah var. Siyasette 'ben' diyenler hep kaybeder. Siyasette 'biz' diyenler de kaybeder. 'Hepimiz' demek lazım. O hepimizin altında yatan da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halil İbrahim sofrasında helalleşmedir arkadaşlar" (ANKA)

NE OLMUŞTU?

CHP eski MYK üyesi Berhan Şimşek'in 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e fiziksel şiddet uyguladığı görülmüştü. Görüntülerin çok fazla tepki toplamasından sonra Şimşek partinin MYK üyeliğinden istifa etmişti ancak her fırsatta 'Arınma' sözcüklerini kullanan butlan yönetimimin Şimşek'i partiden uzaklaştırmadığı aksine il il konuşmalar yaptığı görülmüştü.

İstinaf Mahkemesi'nin kararı onamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi her fırsatta 'arınma' sözcüğüyle partisini olumsuz davranışlar sergileyen arkadaşlarından arındıracağını, iktidar yürüşüyü gerçekleştireceğini iddia ediyordu.

Dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partiden istifa etmişti. Yavaş'ın istifası sonrası butlan yönetimi kurmayları Yavaş'ı hedef alan ifadeler sarf etmişlerdi.