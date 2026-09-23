Butlan CHP'sinde ayar kaçtı! Mansur Yavaş'a 'Saray' suçlaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa ettiğini ve yoluna bağımsız devam edeceğini açıklamasının yankıları sürüyor. ANKA Haber Ajansı'nda yer alan haberde, partinin içerisindeki kurmayların Yaavaş'ın istifasınnı değerlendirildiği belirtildi. Ajansın geçtiği haberde 'kurmay' olarak bahsedilen ve isme yer verilmeyen partinin üst düzey isimlerinin Mansur Yavaş'a dair sarf ettiği sözlere yer verildi.

SARAY SUÇLAMASI

Buna göre butlan CHP'sinde kararı değerlendiren isimler istifayı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilişkilendirmeye çalıştı. Butlan CHP'sinin kurmayları, "Saray ile görüştükten sonra tablo değişti" ve "Kararını 9 Eylül’de Erdoğan’la görüşerek vermiş” ifadelerini kullandı.

Öte yandan istifanın partiye karşı bir hamle olduğu iddiasında da bulunan Butlan CHP'si kurmayları, "Bunun kokusu sonra çıkar" dedi.

"SİYASİ HAYATI BİTTİ ADAY OLAMAZ"

Butlan CHP’sinin kurmayları istifaya dair ayrıca, "Bizim açımızdan sıkıntı yok çünkü biz belediye başkanlarına yaslanarak siyaset yapmayı doğru bulmuyoruz" şeklinde konuşarak Mansur Yavaş’ın istifa kararıyla siyasi hayatını noktaladığı, bir sonraki seçimlerde cumhurbaşkanlığı adayı ya da belediye başkan adayı olamayacağı iddialarında bulundu.

ÖZEL’İN YAVAŞ’I ARAMASI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Yavaş’ı telefonla arayarak CHP’den istifa etmesini tebrik etmesi de sorulan butlan CHP'sinin kurmayları bu konuyu da eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün yaptığı açıklamayla Butlan CHP'sinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yavaş'ı arayarak tebrik etmiş, atanarak partinin başına geçen Butlan CHP'si Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yazılı açıklamasında, Yavaş'ın "kendisi tarafından CHP'ye kazandırılan" bir siyasetçi olduğunu söylemişti. (ANKA)