Butlan yönetimine Berhan Şimşek tepkisi! Şiddet faili parti konuşmacısı

CHP eski MYK üyesi Berhan Şimşek'in 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e fiziksel şiddet uyguladığı görülmüştü. Görüntülerin çok fazla tepki toplamasından sonra Şimşek partinin MYK üyeliğinden istifa etmişti ancak her fırsatta 'Arınma' sözcüklerini kullanan butlan yönetimimin Şimşek'i partiden uzaklaştırmadığı aksine il il konuşmalar yaptığı görüldü.

İstinaf Mahkemesi'nin kararı onamasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi her fırsatsa 'arınma' sözcüğüyle partisini olumsuz davranışlar sergileyen arkadaşlarından arındıracağını, iktidar yürüşüyü gerçekleştireceğini iddia ediyordu.

MYK'DAN İSTİFA ETMİŞTİ

Butlan yönetimimin Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimşek'in Şanver'in bacağına vurmasıyla başlayan gerilimin arttığı Şimşek'in sarılarak zorla hayat arkadaşını evin içine götürdüğü görülmüştü.

İSTİFA ETTİ AMA İL İL GEZİYOR

Parti MYK'sından istifa eden Şimşek'in Düzce ve Bilecik'te programları aldığı, partinin etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldığı gözlemlendi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Hayat arkadaşına uyguladığı şiddet sonrasında Berhan Şimşek'in CHP çatısı altında il il dolaştırılması vatandaşlar tarafından tepkiye karşılandı.